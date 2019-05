Por Casandra ©

CANCER (22/6 al 23/7) Están pasando un momento donde los temas económicos se llevan toda la atención, y no por ser exactamente alentadores. Demasiados gastos imprevistos o la baja de ingresos los tienen totalmente preocupados y alienados. Las cosas empezarán a encontrar solución sobre el final de la semana, aunque falta bastante para superar esta situación de raíz. En el amor tampoco se dan las mejores condiciones: Los que tienen pareja deberán tomar nota que han dejado de atender las necesidades del otro, y aunque posiblemente no se sientan motivados, deberán hacer un esfuerzo para no juntar la paja con el trigo. Los que están a punto de tomar una relación, puede que sea un buen momento para formalizar, ya que la compañía los ayudará a superar los problemas.