© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 13 al 19 de Octubre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) La salud de la gente de Cáncer estará muy bien esta semana. Estarás lleno de vitalidad y energía y con ganas de realizar mucho ejercicio. En el terreno del trabajo, no actuarás de la forma más inteligente durante los próximos días. Sabes que tienes preparación y mucho talento, estás irritado porque han nombrado a una persona como jefe tuyo que es intelectualmente inferior a ti. Las injusticias existen pero no ganarás nada poniéndote a tu jefe en contra. Durante esta jornada te costará mucho manejar tu temperamento y terminarás enojando a tu superior. Tienes la suerte de que es una buena persona y te perdonará tu exabrupto. Sin embargo, debes ser consciente de que esta situación no puede repetirse porque entonces sí deberás afrontar graves consecuencias. Esta semana comenzará una etapa de tu vida en la que una de tus principales prioridades será el dinero y la estabilidad económica. Para lograrlo retomarás una actividad que habías abandonado y que era para ti más un pasatiempo que un trabajo. Sin embargo, ahora tendrás ideas para transformar este pasatiempo en una rentable actividad comercial. Pondrás tanto esfuerzo y ganas en tu nuevo emprendimiento que sin dudas será exitoso. En el terreno sentimental, durante esta semana la gente de este signo no podrá evitar que recuerdos desagradables ocupen tus pensamientos. En el pasado tu pareja te ha sido infiel y durante esta jornada, por distintas circunstancias, revivirás una y otra vez ese doloroso momento. Intenta desahogarte con algún amigo antes de reencontrarte con tu pareja para evitar caer en recriminaciones que no tienen sentido. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)