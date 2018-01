HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 16, la Luna nueva en Capricornio en tu zona de socios te da la iniciativa para comenzar a plantar esas semillas de la mano de un socio en un proyecto con planes a mediano y al largo plazo. Mercurio en Capricornio, te lleva a nuevos acuerdos y conversaciones que dejan muy en claro las intenciones de ambos y las metas que se proponen llegar. Si a esta persona aún no la conociste probablemente antes de octubre lo harás. La atención estará puesta en sus finanzas compartidas, en pedir créditos o préstamos, en deuda e impuestos. Amor: Hay el inicio de un ciclo emocional en tu zona Capricornio de compromisos y entrega que te muestra y deja muy en claro lo que deseas junto a alguien y si la persona es la adecuada para construir al largo plazo o no lo es. Hay una dinámica que está cambiando y un entendimiento más adulto de lo que quieren o no compartir en ese vínculo, ya sea para mejorar o para finalizar el ciclo. Salud: Libérate de situaciones pasadas, recicla esa rabia acumulada dándote el espacio para regenerarte a solas. Consejo: La clave es estar sereno y claro respecto a lo que es negociable y lo que definitivamente no lo es en tu relación.