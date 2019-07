Por Casandra ©

CANCER (22/6 al 23/7) Si hay aspectos de la vida que están borrosos o mal auspiciados, la gente de Cáncer no debe preocuparse debido a que esta semana comenzará para las personas nacidas bajo este signo un ciclo en el que todas las cosas empezarán a funcionar mejor. Haz todo lo que tu corazón te pida y sigue tu intuición porque los astros la potenciarán durante toda esta semana. En el ámbito laboral, será una excelente semana. Te sentirás muy a gusto con tu trabajo. Estarás muy incentivado profesionalmente y comenzarás a prepararte para rendir un difícil examen que te permitirá subir de escalafón o acceder a un cargo con mayor jerarquía que el que tienes actualmente. Confía en tu potencial, demuestra todo lo que sabes y el éxito estará asegurado. En el ámbito económico, surgirán esta semana algunos contratiempos pero no serán tan graves como para desequilibrar tu presupuesto. En el ámbito sentimental, el hombre de Cáncer tendrá interesantes sorpresas durante esta semana. Tu pareja terminó contigo hace un par de semanas y tú creíste que te sería imposible recuperarla. Sin embargo, durante los próximos días tu ex pareja se comunicará contigo y te propondrá que intenten nuevamente una relación. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una excelente semana junto al hombre que ama. Estás pasando un muy buen momento sentimental, te has entregado profundamente a tu pareja y estás haciendo todo lo posible porque la relación funcione. Por fin tienes a tu lado a la persona que buscaste por tanto tiempo, aprovecha este fin de semana para pasarlo con la persona que amas.