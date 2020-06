© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Esta semana, evita las reuniones familiares porque no te hará bien escuchar los reclamos y comentarios pesimistas de tus parientes. En el terreno laboral, esta semana tendrás la oportunidad de trabajar con personas con las que habías tenido algunas desavenencias en el pasado. Sin embargo, debes actuar como lo que eres, un profesional, y no mezclar los temas personales con los laborales. Si logras hacerlo darás un gran paso en tu carrera profesional. En el plano sentimental, el amor y la pasión irán unidos más que nunca. En el terreno laboral, debes elegir bien a los compañeros de trabajo con los cuales te relacionas. En tu entorno laboral hay personas que por su misma energía, es mejor tener lo más lejos posible. Su negatividad puede llegar hasta quitarte el entusiasmo por tu trabajo y la creatividad que siempre te ha caracterizado. En el terreno amoroso, no estás atravesando tu mejor momento. A pesar de estar en pareja, te sientes solo. Sientes que no puedes compartir con la persona que está a tu lado tus sueños, tus alegrías y tus tristezas. Esta semana los astros te instan a reflexionar, a determinar la validez de tu relación y a preguntarte si tiene algún sentido estar con alguien que se prácticamente se ha convertido en un extraño para ti. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)