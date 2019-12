© La Auténtica Defensa

Vigencia: 15 al 21 de Diciembre de 2019

CANCER (22/6 al 23/7) Durante los próximos 7 días las personas de este signo estarán muy bien auspiciados por los astros para resolver aquellos conflictos que te habían atormentado durante las últimas semanas. Tendrás tanta energía que no habrá ninguna empresa imposible para alguien de tu signo. En el ámbito laboral, esta semana alguien de tu ambiente de trabajo con el que nunca habías tenido mucha relación, se acercará a ti. Tú desconfiarás porque pensarás que esconde segundas intenciones y que lo que realmente desea es perjudicarte. Sin embargo, tus sospechas están erradas. Lo que esta persona quiere es llegar a un acuerdo contigo y que ambos puedan beneficiarse de los mutuos conocimientos. Su actitud es sincera así es que no tienes nada que temer En el ámbito de las finanzas y los negocios, debes tener mucho cuidado esta semana. Aparecerá una persona muy enérgica que querrá deslumbrarte con ideas, aparentemente muy novedosas, mediante las cuales él te asegurará que vas a ganar mucho dinero. Sin embargo, esta propuesta esconde malas intenciones. Si formas parte de ese proyecto no sólo te perjudicarás económicamente sino que además podrás tener problemas con la justicia. En el terreno del amor, las personas de este signo tendrán una semana complicada. Diferentes circunstancias provocarán que tu pareja te haga reclamos debido a una posible infidelidad. Esto no es la primera vez que ocurre, tu comportamiento suele originar este tipo de situaciones. Los astros te aconsejan que reflexiones acerca de si quieres o no continuar con tu relación sentimental. Si descubres que sí deseas seguir adelante con tu pareja, deberás esforzarte seriamente por cambiar aquellos aspectos de tu personalidad que generan conflictos.