No contarás con las mejores condiciones para efectuar inversiones o iniciar sociedades. Sin embargo persistirás apostando con optimismo a los tiempos que vendrán. Tu sentir respecto al mundo de los negocios merece una revisión. Será una tarea impostergable saber hacer la distinción entre la calidad y no la cantidad de los productos que ofreces. Los días 17 y 18 con Luna en Escorpio, son favorables en general. Apoyan viajes, pequeñas iniciativas, conversaciones, proyectos y aumentan tu poder de convencer. En cuanto a los amores, la naturaleza impredecible de tu pareja tornará un tanto conflictiva la convivencia para tu naturaleza sentimental. Soñador incorregible, pretenderás recibir muestras de cariño a cada instante. Las experiencias a vivir serán fructíferas si aprendes de vivencias pasadas para no repetir errores en el futuro.

TUS CARTAS TAROT: sentirás, en muchos momentos, deseos de aislarte para meditar o estudiar.