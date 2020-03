© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Por distintos motivos, las personas de Cáncer estaban últimamente un poco aisladas y solitarias. Sin embargo, esta semana se presentarán muchas oportunidades para que puedas revitalizar tu vida social, acepta todas las invitaciones que te hagan porque contribuirán a fortalecer tu salud emocional. En el ámbito laboral has estado esforzándote mucho durante los últimos días, y esta semana obtendrás tu recompensa. Te ofrecerán ocupar un cargo importante. No temas asumir una nueva responsabilidad porque es la mejor manera de crecer, así te superarás y lograrás avanzar más en tu nuevo trabajo. En el terreno del amor, el hombre de este signo se sentirá esta semana más solo que nunca. Tu pareja toma decisiones importantes sin consultarte y eso te decepciona y te causa dolor. Los astros te aconsejan que no tomes las cosas tan exageradamente, es cierto que en ocasiones tu compañera sentimental no te tiene en cuenta en sus planes pero todo podría arreglarse a través de una buena conversación. Si no le comunicas a tu pareja lo que te molesta, la crisis empeorará rápidamente y terminará indefectiblemente en una separación. Por su parte, la mujer de este signo necesita cerrar las heridas del pasado. Hay etapas que ya pasaron y que no tiene sentido que las revivas. Debes aprender a perdonar a las personas que te lastimaron para que te sea más fácil superar las desilusiones amorosas que tanto te marcaron. Los eventos desagradables del pasado no van a volver a repetirse. La persona que está hoy a tu lado tiene toda la intención de hacerte feliz pero tú debes permitírselo.