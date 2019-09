© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) El ámbito familiar no estará muy tranquilo esta semana. Discutirás con tus hermanos o con algún pariente cercano porque sentirás que eres el único que asume sus responsabilidades con respecto a las personas ancianas de la familia, ya sean padres o abuelos. Será una semana en el que los astros favorecerán los acuerdos en el ámbito de las finanzas y los negocios. Aprovecha los próximos días para firmar contratos y para dar comienzo a emprendimientos comerciales porque estarán muy bien auspiciados. Durante esta semana la comunicación también estará muy favorecida. Será un período adecuado para pacificar el ámbito en donde trabajas. Podrás conversar con los compañeros de trabajo con los que últimamente hayas tenido. En el terreno del amor, será una semana de muchas dudas a nivel sentimental para los hombres y mujeres de Cáncer. Hay momentos en los que la persona que amas te cansa demasiado. Sientes que se toma las cosas muy exageradamente y transforma hasta los incidentes más simples en una tragedia. Esto evidentemente te agota y no sabes bien que hacer. Has hablado con él o con ella para que entienda tu posición pero no logras que cambie. La realidad es que debes aceptar que eso que tanto te desagrada es una característica de la personalidad de tu compañero o compañera sentimental y que probablemente no vaya a cambiarla. Sabiendo esto, está en ti decidir si continuas o no con la relación.