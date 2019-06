Por Casandra ©

Vigencia: 16 al 22 de Junio de 2019

CANCER (22/6 al 23/7) El esfuerzo que estás realizando es brutal, las últimas semanas están ocupándote de tantas cosas que tu cuerpo está empezando a pasarte factura. El éxito no es fácil y la recompensa que estás viendo a corto plazo no te conforma con el sacrificio que estás poniendo para que todo salga como tú deseas. No te desanimes, si bien el entorno no te lo va a poner fácil, tú sabes que puedes y no te rendirás hasta conseguir tus objetivos. Eso sí, busca tiempo y espacio para desconectarte un poco cada día, necesitas también divertirte y olvidarte de todo aunque sea por un rato. En el Amor las cosas no pintan nada bien para aquellos de Cáncer que están en pareja, el estado de tensión que vives continua, está haciendo que te olvides de atender a tu pareja y se sienta en un segundo plano en tu vida. Aunque intente entender por lo que estás pasando, también te reclamará un espacio. Estudia detenidamente sus pedidos, te darás cuenta que tiene mucha razón en lo que dice. Para los que no tengan pareja, no habrá cambios en la situación ni tiempo para conocer gente nueva. Además sientes que no estás para estas cuestiones. En el terreno laboral y económico la vida sigue su curso y aunque estés desesperado por recoger los frutos del esfuerzo, las cosas llevan un ritmo y aún no ha llegado el momento de cosechar. Pero tranquilo, ahora lo importante es hacer las cosas bien para un futuro cercano. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)