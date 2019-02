HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Febrero 2019

CANCER (22/6 al 23/7) CANCER – Trabajo: En tu zona profesional, de éxito y metas a largo plazo, se enciende una nueva oportunidad de crecer, ascender o proyectar el futuro. A su vez, tu zona social y de trabajo en equipo muy activa, favorece a involucrar a las personas de confianza en esta nueva oportunidad. Recuerdo que Urano ingresando a Tauro en marzo, será por una década una nueva fuente de aprendizajes y liberaciones en tu área de trabajo en equipo, redes sociales y comunidades. El 18, el Sol ingresa a Piscis a tu zona del conocimiento, viajes o mudanzas al extranjero, asuntos legales y/o alianzas con socios internacionales. Amor: Puede que quieras darte la oportunidad de retomar un compromiso del pasado o que estés más bien cerrando ciclos, lo cual te exige soltar compromisos que ya no puedes seguir honrando. Venus, en tu zona opuesta de relaciones auspicia nuevos romances y una conexión más espiritual con el otro. En la pareja, será fundamental comunicar tus necesidades con confianza y entrega. Estarás con mayor disposición a conocer amigos y hacer actividades en grupo. Salud: Tus altibajos afectivos podrían traerte una descompensación si no buscas equilibrarte a través una actitud más optimista y constructiva. Consejo: Asume los compromisos amorosos con madurez y realismo, no te dejes llevar por la idealización o la fantasía; el miedo o la soledad.