CANCER (22/6 al 23/7) A partir de esta semana las personas de Cáncer comenzarán un ciclo en el que priorizarán su ámbito espiritual y emocional, por sobre el resto de los aspectos de su vida. Empezarás a sentir un deseo muy grande de explorar tu interior y de conocerte más profundamente. Para lograrlo realizarás recreativas destinadas a este fin como el yoga o la meditación. Tus nuevas aficiones además de hacerte bien al espíritu, te ayudarán a conectarte y a crear vínculos con personas más emprendedoras, optimistas y saludables, la cuales influirán positivamente en esta nueva etapa de tu vida. En el ámbito laboral, esta semana la gente de Cáncer tendrá que superar algunas dificultades. Tienes el trabajo que siempre deseaste tener y quieres que tu carrera crezca y se desarrolle allí. Sin embargo, no ascenderás tan rápido como deseas debido a los pequeños obstáculos que algunos colegas envidiosos pondrán en tu camino. No te preocupes porque lograrás alcanzar tus objetivos y sortear cualquier barrera. Sólo necesitas tiempo y paciencia. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Cáncer vivirán una semana de muchas peleas. Tu relación solía ser hermosas pero desde hace un tiempo han entrado en una crisis que pronostica lo peor. Durante los próximos días la situación se agravará debido a que aparecerá en el círculo de amistades de tu pareja una persona que atraerá su atención. Ten en cuenta que para que una relación funcione es necesario que dos personas así lo quieran. No obstante, en tu relación no parece haber mucho interés por ninguno de los miembros de la pareja.