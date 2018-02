Trabajo: Luego del evento lunar y eclipse en Acuario, te encuentras enfrentando con mucha intensidad un gran comienzo en tu zona de confianza y lo que se comparte tanto a nivel personal como económico. Es momento para sembrar propósitos en torno a tu transformación financiera y en lo que realmente necesitas cambiar en torno a tu situación con socio o persona con la trabajas hombro a hombro. Ya que a estas alturas ya tienes bastante claro lo que no está funcionando y que tendrás que tomar riendas en el asunto y resolver. No tengas miedo de romper la aparente armonía y proponer algo nuevo siendo fiel a tu sentir. Amor: Hay algo que ya viviste antes y conoces bien para ahora llevarlo a la práctica desde otro lugar y obtener diferentes resultados. Tu zona Piscis activa los amores a distancia, viajes al exterior y el conocimiento superior favoreciendo el fluir de tus pensamientos, ideas y relaciones. El 21 es un día especial para desarrollar tu lado más creativo y romántico expresando lo que sientes y conquistar un nuevo amor. Salud: Intenta centrarte y no dispersarte. Más bien concentrarte en dejar algunos hábitos nocivos como martirizarte con pensamientos densos y negativos. Consejo: Es hora de aplicar tu inteligencia emocional, darte el valor que mereces y ser efectivo en lo que quieras comunicar y proponer.