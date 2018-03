HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 18 al 24 de Marzo de 2018

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 17, Marte ingresó a Capricornio en tu zona de socio o pareja. Habrá mucha acción en tus interacciones con el otro, cuídate de la tendencia a la pelea o conflicto. El 20, inicia el nuevo año astrológico, el Sol ingresa a Aries poniendo foco en tu zona profesional. El 22, Mercurio retrograda en Aries trayéndote revisión en cómo te comunicas a nivel profesional y con superiores. Tienes frente a ti una gran oportunidad laboral que vuelve a surgir para que decidas qué camino seguir. Ten en cuenta que son inicios que vienen de la mano de Júpiter y esto traerá un rápido crecimiento. Amor: Busca dentro de ti qué cosas en tu vida se sienten verdaderas y apuesta por las que sacan tu talento a relucir. Es el momento adecuado para dar un salto de fe en esa relación que te ha estado haciendo sonreír. Reconectas con personas del pasado que reaparecen y facilitan el camino brindándote soluciones. Propicia el diálogo con tu pareja y la contención renovará su relación. Salud: Trata de mantenerte lejos de los conflictos con otros. No te precipites en sacar conclusiones, irás recuperando el equilibrio perdido. Consejo: Hasta el 15 de abril no tomes decisiones arriesgadas. Atención a los malos entendidos y confusiones. Dialoga, no te quedes con dudas o en suposiciones.