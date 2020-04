© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana la gente de Cáncer tendrá muy exacerbada su intuición y su sensibilidad. Confía en tu voz interior y guíate por ella para tomar las decisiones importantes durante los próximos días. En el ámbito del trabajo será una muy buena semana para las personas de Cáncer, sobre todo para aquellos que estén desempleados. Si has comenzado a trabajar recientemente y estás en tu período de prueba, quédate tranquilo porque recibirás muy buenas noticias a partir del miércoles. Si estás desempleado, no dejes que la tristeza y el desánimo se apoderen de ti. Refuerza tu búsqueda porque esta semana tendrás novedades alentadoras. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer estará muy ansioso durante los próximos días. Estás enamorado y quieres que la relación se consolide, por ello le has propuesto a tu pareja una convivencia y estás esperando ansiosamente la respuesta. Sin embargo, no te ilusiones porque probablemente recibirás una respuesta negativa. No obstante, eso no significa que tu pareja no sienta amor por ti sino que necesita ir más despacio para sentirse segura. Actúa con madurez, comprende sus razones y espera pacientemente. Si en vez de eso, le haces reclamos infantiles lo único que lograrás es que sus dudas acerca de un futuro contigo se vuelvan más sólidas. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana intensa debido a las decisiones del ámbito sentimental que se verá obligada a tomar. Hace algunas semanas comenzaste una relación y aunque creíste que iba a funcionar has empezado a dudarlo. Los astros te aconsejan que le des un poco más de tiempo a la pareja antes de decidir una ruptura. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)