Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Están realizando un esfuerzo brutal, ocupándose de tantas cosas que empezarán a sentir el efecto en su cuerpo, no sería nada extraño que un problema de salud los afecte; aunque no será nada serio. El éxito no es cosa simple y como esperan recompensas de corto plazo y estas no llegan, la desesperación empieza a ponerse por delante de los objetivos. Deben relajarse uno de los días de esta semana y retomar con más ánimo y tranquilidad, para el fin de semana próximo las cosas estarán mucho mejor, aunque no del todo solucionadas. En el amor las cosas no pintan tampoco nada bien, y no es para menos con la situación que están viviendo. La pareja que tienen al lado está para ayudarlos, no carguen sobre ella las frustraciones y podrán hacer de ella una verdadera ayuda espiritual además de sentimental. En estos momentos la persona que está a vuestro lado siente que está en un segundo plano. Los que no están en pareja, el tiempo para conocer gente nueva no abunda. Pero el fin de semana será momento de empezar a conocer alguien que les marcará el futuro próximo. En lo laboral y económico la vida sigue su curso normal. Los pocos frutos que se recogen son estables y suficientes. No es momento para pedirle más peras al olmo. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)