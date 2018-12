HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 2 al 8 de Diciembre de 2018

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 6, Mercurio se pone directo pero reingresa a Escorpio o sea que se reactivan temas del pasado en tu zona de negocios y proyectos creativos personales. Venus también ha ingresado allí, favoreciendo tu agilidad mental y destreza para desenvolverte en tus actividades laborales y sociales. El 7, es la Luna Nueva en Sagitario trayéndote un nuevo inicio de ciclo de seis meses en tu zona de rutinas y trabajo, sector que a su vez cuenta con la presencia de Júpiter y el Sol. Esto podría representar una oportunidad laboral que mejora tu estilo de vida, ahora tienes la certeza y la disposición necesaria para abordar estos temas y comenzar a desarrollarlos en profundidad. Amor: Con Venus en Escorpio, nuevos romances, salidas e hijos son los temas que se mantuvieron en stand by y ahora se vuelven a encauzar. Momento para animarse a dar ese salto de fe, aprovechando la apertura de siembra y abundancia de esta Luna Nueva en tu zona de calidad de vida y cambiar hábitos. Salud: Si hay ardor estomacal después de las comidas, sé consciente que puedes estar ingiriendo lo que no deberías. Atiende a tu estado de ansiedad general. Consejo: Será cuestión de moverte sin prisa pero sin pausa, no te quedes siempre en el mismo lugar, tampoco haciendo las cosas de la manera habitual.