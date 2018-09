HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 2 al 8 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Mes de naturaleza práctica para terminar de disolver viejas formas, patrones de conducta y estructuras de comportamiento que ya no sirven para crecer. El 5, Mercurio ingresa a Virgo, donde también está el Sol, activando tu zona del extranjero, asuntos legales, viajes y oportunidades. Con Marte directo en Capricornio, tu signo opuesto, podrías tener que enfrentarte a ciertos obstáculos en tus relaciones laborales. Mantén la guardia en alto. Momento para organizarte y ser detallista en tus nuevas responsabilidades o cargo. No dejes nada librado al azar. Amor: El impulso de Marte ya 'despabilado' sucede en tu zona de relaciones importantes. Significa que la situación que has estado viviendo con tu pareja desde hace semanas por fin avanza hacia una resolución, que bien puede ser un nuevo comienzo o un final definitivo. El 3, bajo la influencia lunar menguante en Géminis y el despertar de Saturno en Capricornio el 6, podrás pensar y sentir con claridad, hallando el camino de salida a tus conflictos. Salud: Durante esta semana tu tendencia a agobiarte puede bajarte la tensión. Es necesario consigas relajar el cuerpo y purifiques tu organismo de vez en cuando con dieta desintoxicante. Consejo: Escucha los consejos de quienes te apoyan, abre tu corazón, no te aísles ni te dejes vencer por el miedo, activa todas tus estrategias para salir triunfante.