HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Con Marte, el planeta de la conquista en Acuario, muestra ser un año de cambios radicales, sorpresivos y hasta tempestuosos que si sabes navegar te pueden impulsar muchísimo, será cuestión de cultivar la templanza y la ecuanimidad para que así sea. Si tienes que decidir o tomar acción junto a socio o en términos legales, Marte en zona pre-retrógrada te indica que las acciones planeadas tomarán más tiempo del que creen para llevarse a cabo y tendrán que ser revisadas e incluso re-programadas. Amor: El 19, Venus ingresó en tu signo brindándote encanto y dulzura para tratar con todo tipo de personas. El 20, el Sol ingresa en Géminis, sentirás ganas de retirarte durante esta temporada, de buscar tiempo a solas para reflexionar lo cual te vendrá muy bien como preparación a tu cumpleaños. Si estás en pareja, puede resultar que después de asumir un compromiso más serio se asuste y quiera echarse para atrás, calma. Es su proceso, recuerda que Marte finalmente se volverá a poner directo (27/8) y esa persona también. Salud: Puedes estar sintiéndote más fatigado de lo normal. Las temperaturas cambiantes y una alimentación irregular podrían ser la causa. Intenta descansar y no sucumbir ante una posible infección auditiva. Consejo: Sal de las situaciones que te estresan y no te cargues con responsabilidades que no te corresponden. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)