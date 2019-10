© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana de reflexión y de mucho crecimiento para la gente de Cáncer. Has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a tu vida profesional y has descuidado completamente tu vida familiar. Probablemente durante estos días pierdas a un pariente que te era muy querido. A pesar del dolor este hecho te ayudará a recapacitar, a valorar más y a disfrutar de los integrantes de tu familia que todavía están contigo. En el ámbito laboral, será una excelente semana para las personas de este signo. Atravesarás un momento astral en el que te será más fácil defender tus ideas y sobresalir en tus labores. Estabas acostumbrado a ceder demasiado ante tus colegas, aunque muchas veces tú tuvieras la razón. Esto comienza a cambiar de a poco pero lograrás dentro de unos meses expresar y hacer valer tus ideas sin ningún temor. En cuanto al amor, la mujer de Cáncer no tendrá una buena semana. Tu pareja ha cometido algunos errores y tú te sientes muy decepcionado. No obstante, en vez de manifestárselo a la persona que amas, has preferido adoptar una actitud indolente y de indiferencia hacia tu pareja. Esto no te hará ningún bien, si todavía te interesa salvar tu relación debes tener una conversación franca con tu compañero sentimental. Por su parte, las personas de Cáncer que estén sin pareja, durante esta semana tendrán la posibilidad de conocer a una persona del signo de Leo, por quien sentirán una gran atracción sexual.