CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana la gente de Cáncer vivirá situaciones muy competitiva a nivel laboral. En el ámbito laboral, será una semana en donde aflorará la rivalidad existente entre tus colegas y tú. Habrá una vacante en un puesto que es muy codiciado y todos querrán quedarse con él. La competencia va a ser feroz, incluso intentarán hacerte perder el control mediante provocaciones verbales. No caigas en esos juegos, tú sabes que eres el mejor candidato porque tienes toda la preparación, experiencia y capacidad que se necesita para desempeñar esa tarea exitosamente. Mantén la calma y concéntrate, lo único que debe importante es demostrar a tus superiores que eres la persona ideal para ocupar ese cargo. En el ámbito económico, esta semana comenzará para las personas de este signo un período ideal para iniciar nuevos emprendimientos, pero para que sean exitosos tienes que comprometerte con ellos. No deben quedar en meras ilusiones puedes hacerlos realidad y todos los recursos que necesitas llegarán a ti casi milagrosamente durante los próximos días. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Cáncer tendrán una semana en donde deberán aprender a desarrollar la tolerancia. Estás aburrido en tu relación sentimental. Tu pareja está atravesando desde hace un tiempo períodos de mucha melancolía y en algunos casos hasta de depresión. No seas tan duro con la persona que amas, tiene muchos problemas en el ámbito laboral pero es una situación pasajera. Ten un poco de paciencia porque el buen humor de tu pareja regresará pronto.