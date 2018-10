HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 23, el Sol ingresa a Escorpio junto a Mercurio, Venus y Júpiter en ese signo, en tu zona de proyectos creativos y negocios que recién comienzan. Enfocarás tu pensamiento en reevaluar esas situaciones y/o revisar temas con hijos; habrá muy buena predisposición para dialogar y generar un vínculo más estrecho y auténtico. El 24 es la Luna Llena en Tauro, trayéndote culminaciones en tu zona de grupos sociales y trabajo en equipo, en donde se notarán cambios radicales que te llevará a concluir todo proyecto en grupo o relaciones que no estén siendo de aporte en construir bases sólidas para tu futuro. Amor: Con Mercurio en tu zona de romance y gozo aparece gente divertida con quien iniciar cosas nuevas o empezar a dedicarte a lo que tanto te gusta. Con Venus retro, te pones a revaluar lo que ha cambiado o lo está siendo ahora mismo, definitivamente. Un amor, alguien con quien venías saliendo o soñando desde hace rato y no se definía la cosa por intensa que estuviera o un hijo que está en un cambio de etapa importante. Salud: No desgastes tu energía en cuestiones que no sean relevantes, pues te sentirás teniendo que redoblar esfuerzos. Consejo: Receptividad a la asistencia espiritual de alguien especial, a la asesoría adecuada o noticias agradables de alguien que está lejos.