CANCER (22/6 al 23/7) La energía planetaria que te envolverá durante esta semana será sumamente positiva y sumada a la buena influencia que estás experimentando en el ámbito económico y sentimental, tendrás un gran impulso para obtener lo que te propongas. En el ámbito económico, las personas de este signo estarán muy favorecidas esta semana. El dinero fluirá hacia ti, intenta no hacer grandes despilfarros. En el ámbito laboral, será una excelente semana para aquellas personas de este signo que estén desocupados. Un conocido los recomendará para un puesto de trabajo y lograrán reinsertarse en el terreno laboral exitosamente En el terreno del amor, el hombre de este signo estará muy pesimista esta semana. Recientemente has comenzado una relación pero tú estás actuando con desconfianza, como si algo malo fuera a pasar. Tu actitud es completamente injustificada, la persona que tienes a tu lado realmente te ama, lo que ocurre es que temes que se repitan situaciones que has vivido en el pasado. Será una buena semana para dejar esos temores atrás y vivir intensamente el excelente momento sentimental que estás atravesando Por su parte, la mujer de este signo no tendrá una buena semana en el amor. Desde hace un tiempo, tu pareja te está haciendo reclamos injustificados que están provocando un desgaste en la relación. Al principio te sentías culpable pero ahora te das cuenta de que no hay nada reprochable en tu comportamiento y que quien tiene el problema es tu pareja no tú.