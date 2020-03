© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) En el ámbito laboral, esta semana alguien de tu ambiente de trabajo con el que nunca habías tenido mucha relación, se acercará a ti y te ofrecerá la oportunidad de participar en un proyecto en el que ambos deberán trabajar en equipo. Tú desconfiarás porque pensarás que esconde segundas intenciones y que lo que realmente desea es perjudicarte. Sin embargo, tus sospechas están erradas. Lo que esta persona quiere es llegar a un acuerdo contigo y que ambos puedan beneficiarse de los mutuos conocimientos. Su actitud es sincera así es que no tienes nada que temer. En el terreno amoroso, el hombre de este signo tendrá sorpresas desagradables durante esta semana. Tu pareja te planteará la necesidad de que se den un tiempo para poder estar tranquilos y reflexionar sobre si la relación debe o no continuar. Te pondrás furiosos pero cuando te tranquilices te darás cuenta que es lo mejor para los dos. La relación estaba muy desgastada y últimamente no hacían otra cosa que pelear. Sin embargo, no pienses que el hecho de que se den un tiempo implica una ruptura definitiva. El sentimiento que los une es muy fuerte pero para que la relación funcione ambos deberán estar dispuestos a ceder y a modificar algunas cosas de sus comportamientos. Por su parte, la mujer de este signo le critica constantemente a su pareja la actitud indolente que muestra con respecto a la relación. En vez de intentar vengarte por su aparente desinterés, habla con él e intenta rescatar el afecto que todavía los une.