Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) La semana en principio no se puede decir que te vaya a ir mal, quizás no sea la mejor; pero no puedes tener actitud pesimista si quieres que las cosas vayan bien. Puede que comiences la semana agobiado por cuestiones laborales. Algunos por estar desempleados y otros porque les exigen demasiado y no se sienten recompensados por sus esfuerzos. No se desanimen que ya vendrán tiempos mejores. Deberían dedicarse a algo que les ayude a relajarse, ya sea caminar, leer, hacer alguna manualidad. La cuestión es que hagan algo que les ayude a distraer la mente y a evadirse de los problemas. En el amor su pareja lo va a apoyar en estos momentos, gracias a eso tu ánimo va a ir mejorando a lo largo de la semana. Los que no tienen pareja pueden contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos. Los que están buscando pareja, puede que tengan noticias a lo largo de la semana de alguien que les interesaba desde hace tiempo y del que hace mucho que no sabían nada. Trata de recabar información acerca de él para ver hasta qué punto podría seguir interesado. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)