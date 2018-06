HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018

CANCER (22/6 al 23/7) Feliz Cumpleaños! -Trabajo: Con el Sol ya entrado en tu signo, te recargas de una energía rebosante positiva. Aprovecha para regalarte algún que otro capricho y emprender los primeros pasos hacia tus metas y objetivos. El, 27 Marte retrograda en Acuario en tu zona de finanzas compartidas. Período que te pide hacer una pausa y revisar tus compromisos y obligaciones con socio/pareja, bancos, pago de deudas, créditos o impuestos. Hasta el 28 de agosto será conveniente reconsiderar inversiones o especulaciones financieras. Amor: El 28, es la Luna llena en Capricornio trayéndote culminaciones en tu zona de pareja y relaciones importantes. Podría también haber nuevos acuerdos, es un tiempo para aprender a poner sanos límites así como a establecer compromisos serios y sólidos si la relación lo requiere. La pareja estable se encuentra ante un cambio de etapa de mayor independencia para ambos y más confianza. Salud: Durante esta semana tu bienestar seguirá en alza. Ideal para cambiar los viejos esquemas establecidos y abrirte a un nuevo ciclo, más libre y optimista. Consejo: Tu zona de renacimiento o metamorfosis se encuentra activa, cortas lazos con el pasado y sueltas amarras de algo que ya no te da vida, no te produce beneficios o no responde a tus necesidades evolutivas. Haz el esfuerzo y trabaja por ti y para ti, sano egoísmo.