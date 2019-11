© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) En el ámbito laboral, será una semana en la que gente de Cáncer deberá cuidar los detalles. Ser minucioso con su trabajo le permitirá obtener más pronto de lo que cree las metas y los logros que tanto desea. En el ámbito económico, estás atravesando una época de mucha abundancia. Te llueven las propuestas laborales y tus honorarios son muy altos. Aprovecha esta bonanza económica para ahorrar y no despilfarres tus ingresos en objetos que no necesitas. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer ha logrado atravesar exitosamente una crisis que amenazó con destruir tu relación sentimental. Ahora la pareja está más sólida y unida que nunca. Aprovecha esta semana para hacer planes con la persona que amas y así poder seguir avanzando en la relación. Te ofrecerán una oferta muy conveniente para realizar un viaje a un lugar muy romántico, piénsalo bien porque sería el regalo ideal para sorprender a la persona que amas. Además, los planetas propician la fertilidad en todas las personas del signo de Cáncer, entonces ese viaje puede ser una excelente oportunidad para aquellas parejas que estén pensando en ser padres. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana muy tranquila, no habrá peleas pero eso no significa que todo estará bien. Tu pareja es feliz y te ama pero el problema eres tú porque has descubierto que no estás enamorado.