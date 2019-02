HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El Sol en este período está activando tu zona de viajes pero también tus asuntos y trámites legales. Mercurio inició su período de sombra pre-retrógrada, por eso estos temas estarán de protagonistas en las próximas semanas. El hecho de que Mercurio retrograde justamente allí hace que esos asuntos queden envueltos en una especie de neblina, así que mantén la calma, sigue tu intuición y tus propias certezas internas, no las esperes de otros. Nuevos planes y propuestas renovarán tus ilusiones. Amor: La Luna Llena en tu zona de comunicaciones, traslados y aprendizaje, te pide cuidar tus pensamientos y por ende tus palabras. Aplica el discernimiento ante cada cosa que escuches, es momento de contemplar no de creer ciegamente en nada o nadie. Venus, viene muy agitada, lo cual hace que tu zona de relaciones esté muy estimulada con asuntos serios. Saturno exige límites y tiempo, Plutón incita a la transformación de una relación importante y finalmente el Nodo Sur, te ayudará a finalizar relaciones que ya no están resultando positivas. Recuerda hacerlo desde el amor, no desde la tiranía. Salud: Encontrar el equilibrio entre el exceso y la restricción, ya sea por trabajar hasta la extenuación o comer sin control, será lo que te acerque a tu verdadero bienestar. Consejo: Dedica tiempo a tu sanación interior y a soltar lo viejo definitivamente.