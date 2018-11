HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Noviembre al 1º de Diciembre de 2018

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Esta es una semana que apunta a las actividades que te ayuden a restaurar la energía, pero la tensión se presenta con las actividades laborales que siguen su curso como si nada y muchas veces no respetan los propios ritmos. Aquí dependerá de ti la manera como logres manejar tus horarios y obligaciones estos días. La presencia de Júpiter y el Sol en tu zona de colaboradores, te invita a delegar y permitir que esas personas te ayuden. Con Mercurio retro por allí, hay colaboradores que desaparecen o no cumplen, pero no todos son así, confía en los que siguen contigo firmes. Amor: Con el Nodo Norte Lunar ingresado ya en tu signo, comienza una nueva etapa para ti, por 19 meses. Las cosas ahora van a empezar a funcionar de otra manera. En temporada sagitariana, bajo la influencia de la Luna Llena en Géminis, te destacas por la comunicación abierta, logrando resolver conflictos con inteligencia. El 30, Venus se opone a Urano trayendo energía electrizante, de sorpresas y cambios en relaciones. No te cierres pero tampoco te apresures a tomar ninguna decisión. Salud: Aprovecha la energía geminiana en su máximo esplendor para terminar de soltar cargas y convertir el dolor en don. Exprésate. Consejo: Busca mantenerte en conexión con tu cuerpo emocional, escuchando tu sentir sin juicio. Respira, inhala y suelta…