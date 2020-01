© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Los nacidos bajo el signo de Cáncer comenzarán esta semana de muy buen humor debido a que estarán bajo la influencia de Júpiter y la luna. También será una excelente semana para los estudios porque la luna potencia la concentración y la capacidad incorporar información. A partir del jueves y durante todo el fin de semana mejorará muchísimo la comunicación con la familia. Habrá reencuentros y reconciliaciones con parientes con los que estaban distanciados desde hace tiempo. Será una semana con mucha actividad en todo lo referido a los negocios. Pero ten cuidado porque puede haber algún tipo de pérdida, no de un monto importante, pero aun así sería bueno evitarla. En el plano profesional, es una semana de decisiones. Desde hace mucho tiempo que no te sientes satisfecho con la labor que desempeñabas en tu lugar de trabajo. Sientes que podrías dar mucho más pero no te decides a irte por la buena relación que mantienes con tus compañeros y por el miedo a no encontrar otro lugar. En los próximos días se te presentará una oportunidad, no la dejes pasar porque será muy buena para tu crecimiento profesional. En el amor, el hombre de Cáncer sentirá un repentino interés por contactarse con alguien de su pasado, una ex pareja con la que vivió una relación muy importante. En cuanto a la salud, es un momento para hacerse un chequeo general que permita detectar cualquier problema a tiempo. Para aquellos que desean ser padres, esta semana comienza un período de mucha fertilidad que se extenderá hasta fines del próximo mes.