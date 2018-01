HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Enero al 3 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 31, Mercurio ingresa a Acuario, estarás con tus pensamientos en torno a tus finanzas, deudas, bancos e inversiones. Es momento de concluir lo que ya cumplió su función en tu vida, el Eclipse de Luna llena en Leo habla de finales en la manera en cómo ganas el dinero y en tu auto-valía. Llega un ofrecimiento laboral que te llevaría a cambiar radicalmente tu rutina y posiblemente llegue a través de alguien de tu pasado. Gran oportunidad para animarte a hacer lo que más te gusta y es tu talento. Amor: Los deseos de cambio y renovación están revolucionando tu área de intimidad y trabajo interno. Tienes la oportunidad para terminar de trabajar un asunto emocional que tiene que ver con inseguridades del pasado o si has estado en triángulos amorosos hay una situación que debe enfrentarse para que no se repita más. Dedica tu tiempo a trabajar en tu vocación o disfruta a tus hijos si los tienes. Salud: Exhausta a nivel mental, emocional y físico ya que esta energía lunar al ser tu regente impacta muy fuerte en tu persona. Fluye con lo que se presente. Consejo: Hay luchas y batallas que no valen la pena seguir sosteniendo, evalúa muy bien tus elecciones y decisiones.