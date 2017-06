Riesgo. Una oposición que tiene lugar entre Marte y Saturno ésta semana, afectará en tu caso el eje de la salud y el trabajo; por tanto: procura no arriesgar en esos aspectos de ninguna forma. Los internados deberán extremar los cuidados, como también evitar cualquier intervención quirúrgica. Atiende tu trabajo. El domingo 28 de mayo, con "tu" Luna en Cáncer formando una gran cruz: si no es necesario, no salgas. El 29, 30 y 31 de mayo con Luna en semisextil: echa una mirada a tus gastos. El 1º y 2 de junio, con la Luna en sextil desde Virgo, trabaja duro. En cuanto a los amores: Venus permanece en posición inarmónica, comenzando la semana con una "gran cruz" que sugiere a gritos "no innovar", sólo espera hasta la próxima semana, cuando tendrás a Venus y Marte en tu favor.

VIDA MENTAL: Mercurio desde Tauro, en conexión a Plutón en 7, aviva deseos de compartir momentos con una persona, o reactiva recuerdos de momentos pasados felices.