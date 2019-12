© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) La energía planetaria que te envolverá durante esta semana será sumamente positiva y sumada a la buena influencia que estás experimentando en el ámbito económico y sentimental, tendrás un gran impulso para obtener lo que te propongas. En el ámbito profesional estás pasando un momento de mucho desánimo. Estás asociado con unos colegas pero la relación con ellos no es buena y tiende a empeorar. Los astros te aconsejan que comiences a planear la forma de independizarte, eres una persona muy activa y no necesitas de los otros para impulsarte. Busca la forma y la encontrarás. En el ámbito de las finanzas y los negocios la clave para esta semana y también para las siguientes será el ahorro. Atravesarás dentro de poco tiempo un período de escasez económica y serán vitales para la continuidad de tu empresa o negocio los recursos que hayas logrado acumular. Si eres precavido tendrás el dinero suficiente para afrontar esta crisis y superarla. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo están atravesando un muy buen momento a nivel sentimental. Las cosas están saliendo como tú deseas. Eres muy apasionado y muy vehemente en el amor, sin embargo tu compañera sentimental no es tan efusiva como tú y eso te decepciona. Será un grave error si decides acabar la relación por este motivo, todos expresamos nuestros sentimientos de formas distintas y quizá ella necesita un poco más tiempo que tú para poder expresarlos.