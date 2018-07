HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 29 de Julio al 4 de Agosto de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Contarás con el apoyo externo y recompensas impensadas para poner en orden tu economía y tus proyectos. Tómate el tiempo necesario para meditar tus pasos y no te arriesgues en nada que sientas que no puedes manejar. Recibirás interesantes propuestas en el plano de los negocios. Analízalo todo con detenimiento. Recuerda que Mercurio está retrogradando y tendremos tiempo extra para volver a repasar estos asuntos con la mente más clara y el corazón en su sitio. Amor: Como todo evento lunar, los Eclipses te mueven más que al resto de los signos pues la Luna es tu regente. Venus indica que hay personas en las que puedes confiar, que tienes gente que te apoya y que no estás solo. Confía y déjate ayudar, aunque sea conversando sobre eso que te molesta o preocupa. Este Eclipse inició un proceso de meses que te abre la visión respecto a un asunto privado, emocional que ahora lo planteas para ver cambios que transformarán la relación junto a otro. Salud: Por eso estas semanas se sienten hasta en el cuerpo y en los niveles de energía. Podrías tener arranques o sensaciones irracionales, obsérvate y deja fluir todas esas sensaciones sin reprimir pero de manera sana. Consejo: Momento clave para resolver asuntos pendientes. Tu inteligencia será tu mejor herramienta para la acción. Permanece fiel a tus objetivos. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)