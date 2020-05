© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana la gente de Cáncer experimentará un poco de alivio en su ambiente laboral. Has atravesado durante los últimos meses un período muy difícil. No le agradabas a tu jefe y por este motivo él se ha esmerado por hacerte la vida imposible. No obstante, no te dejaste intimidar y continuaste trabajando arduamente. A pesar de las dificultades, has demostrado que eres una persona capacitada, inteligente, tenaz y perseverante. En los próximos días descubrirás que tanto esfuerzo no ha sido en vano. Tu superior ha cambiado la opinión que tenía sobre ti y has comenzado a agradarle, para compensarte por sus malos tratos te seleccionará para un curso de capacitación que te traerá grandes beneficios profesionales. En el ámbito de financiero y de los negocios, esta semana te darás cuenta de que tus empleados no trabajan cómodos bajo tus órdenes. Esto te causará una gran sorpresa debido a que creías que todos estaban contentos. Los astros te aconsejan que mejores la forma en que tratas a las personas que trabajan para ti. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer tendrá una excelente semana. Durante los próximos días vivirás momentos inolvidables junto a la mujer que amas. Por su parte, durante los próximos días la mujer de Cáncer vivirá algunos momentos de melancolía en el ámbito sentimental. Las mujeres de este signo que estén solas deben recordar que en ocasiones el amor está más cerca de lo que creemos, sólo hay que estar atentos para descubrirlo. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)