HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de 2018

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 1, la Luna llena en tu signo trae culminaciones en cuestiones importantes que afectan personalmente tu persona y en cómo te ven los demás. Un tema con socio o jefe termina de salir a la luz y ves con claridad el potencial, ya sea porque esta sociedad/trabajo se formaliza o porque obtienes un retorno de inversión de dinero. En las próximas semanas un proyecto creativo que anhelas empieza a plantearse con otro, estarás muy dispuesto creando estrategias para arrancar dándole todo tu esfuerzo. Amor: Habrá que dejar ir alguna creencia, bloqueo o situación que no te permite avanzar en el sector, hay algo que ya ha llegado a su fin con vínculo de pareja o matrimonio. Por otro lado, tienes muchas ganas de disfrutar la vida y aprovechar los buenos momentos, surgen oportunidades para iniciar relaciones serias y dar un paso formal a convivir si las cosas funcionan bien. Salud: Podrás sentir tu sistema inmunológico algo sensible, tal vez no hayas sido demasiado responsable estos días y tus defensas te lo estén cobrando. Reposa y cuídate de excesos. Consejo: Es mejor pedir perdón que arrepentirse durante toda la vida por lo que pudo ser y no fue, o por lo que fue y nunca tenía que haber sido.