HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Has estado poniendo toda la atención en tus finanzas y en tu vida productiva, ahora tienes muy claro que necesitas organizarte, hacer tu presupuesto mensual y respetarlo, firmar un contrato que te ayuda a resolver los asuntos de productividad que se han ido presentando en el camino. Escucha el consejo de abogado, asesor, socio incluso tu pareja, es importante para tu proceso por más incómodos que te resulten, serán muy útiles. Amor: Tu zona de disfrute y creatividad puede que te motive a querer viajar o evadir todo esto de la vida práctica material, puede que te lleve a soñar en grande y generar expectativas pero recuerda que hay que mantener los pies en la tierra. Aclárate internamente sobre lo que quieres, si estás dispuesto y perdonaste el pasado para abrirte a algo totalmente nuevo. No permitas que los miedos arrasen con todo lo bueno que tienes. Salud: Es muy positivo que estés aprendiendo a controlar tus impulsos, a no dejarte llevar por habladurías y a no permitir que los nervios te desestabilicen. Consejo: A partir del 9, empieza a haber algún tipo de demora y retrasos en trámites, documentos y traslados. Si hay firmas importantes hazlo esta semana o antes del 22 que Mercurio se pone retrógrado alterando estos temas.