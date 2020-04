© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana muy importante en todo lo referido a concreciones. Lo que has deseado por tanto tiempo comenzará a hacerse realidad. Tus proyectos, tanto a nivel sentimental como a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante. Aquellos planes que estaban estancados comenzarán de a poco a avanzar y lo que hasta hace unos meses te parecía imposible, sucederá. En el ámbito laboral, has tenido últimamente muchos problemas con uno de tus superiores. Estabas muy desanimado porque pensabas que no era posible que las cosas se solucionaran. Sin embargo, esta semana surgirá un nuevo proyecto que requerirá de un trabajo en equipo, durante el desarrollo del cual tu jefe y tú podrán limar asperezas y solucionar definitivamente el conflicto que habían tenido En el terreno sentimental, esta semana el hombre Cáncer deberá seguir el ritmo que lleva en sus asuntos sentimentales, aunque le parezca que esa persona no tiene ningún interés hacia él, deberá seguir insistiendo. Por supuesto, insiste con discreción y con tanto para no asfixiarla pero mantente firme porque esta semana verás resultados alentadores. Por su parte, La mujer de este signo deberá ocupar esta semana para reflexionar. Estás cometiendo un error al interponerte en los asuntos laborales de tu pareja. Él le dedica mucho tiempo a su trabajo pero eso no justifica tus reacciones infantiles e inmaduras. Si continúas con esta actitud terminarás decepcionando al hombre que amas y provocando una ruptura.