© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Enero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) La presencia de Júpiter en tu signo durante esta semana indica expansión económica, buena suerte y grandes oportunidades laborales. En el amor, la relación con la pareja se afianza. Serán días de mucho romanticismo y de mucha pasión. La vida sexual será intensa y muy satisfactoria. Si estás solo, conocerás a alguien que probablemente no se convierta en el amor de tu vida pero con quien sí podrás tener voluptuosos encuentros sexuales. En el ámbito laboral, estarás muy incentivado y con mucha energía. Intelectualmente estarás muy productivo y tu buen desempeño llamará la atención de alguien con mayor jerarquía, quien te brindará su apoyo para ayudarte a crecer profesionalmente. Los estudios serán uno de los pocos temas que no estarán favorecidos durante esta semana. Estarás disperso y te costará mucho concentrarte. Si tienes que dar alguna clase, charla o conferencia, descubrirás a último momento que no te organizaste con la suficiente eficiencia. Es una buena semana para realizar viajes y para hacer conexiones profesionales en el extranjero, existe la posibilidad de un traslado fuera del país en el área laboral para los meses siguientes Los últimos cuatro días de la semana son ideales para la refacción de inmuebles y todo lo referido a la decoración del hogar. Durante los próximos días sentirás que todas las puertas se te abren y que no hay nada que no puedas realizar. El único inconveniente que tendrás que afrontar es el exceso de confianza, por la cual te comportarás de una manera irresponsable. Ten especial cuidado con los accidentes de tránsito y con los excesos de alcohol, drogas o medicamentos. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)