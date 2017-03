de Divina Amor ©

Vigencia: 5 al 11 de Marzo de 2017

CANCER (22/6 al 23/7) Ambición de aprender. A cualquier edad se puede estudiar. Esta semana los planetas te transmiten un mensaje de ambición por el aprendizaje, puedes empezar o soñar con una carrera e iniciarla, comprar ese libro de filosofía o historia, ese tratado de psicología familiar, o aquellos temas que siempre te han intrigado. Es tiempo de cultivar la curiosidad y el intelecto, no te faltará inspiración. Los días 6 y 7 de marzo con "tu" Luna en Cáncer, comienza la dieta, inicia ese arreglo en el hogar, dedica un tiempo para dirimir ese conflicto postergado. Controla tus emociones ante aquello que tanto amas: te altera porque lo amas. En cuanto a los amores, no inicies ese planteo si no tienes cerrado el tema en tu cabeza, si comienzas el diálogo no abandones, procura un cierre diplomático. Sigue Venus en cuadratura a tu signo, y eso no ayuda. TU CARTA: Cangrejo que se mueve no es que retroceda, acomoda sus pinzas. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)