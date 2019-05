Por Casandra ©

CANCER (22/6 al 23/7) Están pasando unos días de cansancio y agotamiento por la rutina diaria, a punto de enfrentar una crisis. No deben llegar a ese extremo y, de ser necesario, es importante buscar ayuda profesional. Pueden contratar a alguien para que los ayude en trabajos que tanto le pesan, sean estos tareas del hogar, transporte de los niños o la jardinería. Si no pueden hacerlo por razones económicas, no dude en dividir las tareas entre el grupo familiar, llegó la hora que otros también se hagan cargo de todo lo que cargas sobre tus hombros. Sin duda necesitan vacaciones, que aunque sean pequeñas o cercanas en distancia, servirán para desconectarse de la rutina diaria y encarar con otra perspectiva nuevamente la vida. En el amor la suerte no está de su lado, así que no hay que dejarse llevar por relaciones que a primera instancia parecerían las adecuadas, a corto plazo solo traerán problemas difíciles de solucionar.