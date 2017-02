de Divina Amor ©

CANCER (22/6 al 23/7) Es necesario reanudar o profundizar la relación con tu padre, en especial si es de un signo de Fuego. Es indispensable mantener cierta comunicación que les permita conocerse más. De todos modos, también será importante ver qué te sucede con la autoridad y en qué lugar te ubicas frente a esto. Será de gran importancia, ya que siendo un signo maternal, tomas a tus semejantes como hijos y, a veces, te cuesta reconocer que hay otros que no se dejan proteger. Es importante cualquier relación que mantengas con personas de Fuego, pues te proporcionarán apertura de conciencia y un despertar a nivel intelectual. En otro orden de cosas, tensión con profesores o maestros, que te podrán resultar agresivos o invasivos. Los días 5 y 6 con Luna en Geminis, se liberan obstáculos en finanzas, no se recomiendan compras importantes, inversiones nuevas ni firmar contratos. En cuanto a los amores, nueva manera de mirar las cosas marca un nuevo rumbo a la relación afectiva. TUS CARTAS TAROT: no realices ningún negocio que signifique una inversión muy importante.