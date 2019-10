© La Auténtica Defensa

Tu vida social de la gente de Cáncer se reactivará, te invitarán a realizar actividades recreativas relacionadas con el turismo aventura. No las rechaces porque hay allí conocerás a personas que se transformarán en grandes amigos Será una semana en el que deberás prestarle atención a tu salud, la cual se ha visto gravemente afectado por el intenso estrés que has vivido durante los últimos meses. Ya no sólo tendrás problemas digestivos, empezarás con dolores de cabeza y hay grandes probabilidades de que aparezcan problemas cardíacos. Eres muy competitivo y exigente contigo mismo. Eso muchas veces puede resultar un factor positivo pero en otras no tanto. Te esfuerzas y das lo mejor de ti en tu trabajo pero debes entender que hay circunstancias que tú no manejas y que no tienes el poder para cambiarlas. Debes aprender a confiar más en la vida. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Cáncer tendrán una semana muy agitada. Tu pareja hará algo que no te gustará y eso hará que te sientas profundamente desilusionado. Sin embargo, las cosas no son tan graves pero estás atravesando un momento de mucha sensibilidad, lo cual provoca que tiendas a exagerar los acontecimientos. Será inevitable una discusión pero intenta, dentro de lo posible, controlarte y no decir cosas hirientes. Los astros te aconsejan que no tomes ninguna decisión durante los próximos días, sobre todo si estás pensando en una separación.