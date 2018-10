HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: El 5, Venus comenzó su retrogradación en Escorpio en tus áreas relaciones amorosas o familiares especialmente. También son temas que pueden a las personas con las que trabajas en el lanzamiento de nuevos proyectos o emprendimientos. Plutón, que rige a Escorpio despierta en tu signo de enfrente, por eso el escenario de este proceso involucrará a alguien más, socio, pareja, cliente, persona con quien compartas deberes o responsabilidades. El 8, es la Luna Nueva en Libra trayéndote inicios en tu zona de estabilidad, hogar y familia. Posibles mudanzas, refacciones y/o transacción de bienes inmuebles. Amor: El 9, Mercurio ingresa a Escorpio donde también se encuentra Venus, la comunicación conecta con los sentimientos más profundos. En lo vincular, se recomienda no tomar decisiones importantes hasta fines de noviembre ni iniciar nuevas relaciones. Aprovecha este período de introspección para revisar tu manera de vincularte y reafirmar en lo que deseas comprometerte y en lo que ya no. Intenta resolver diferencias pendientes con tu pasado o ex para un buen cierre. Salud: Encontrar fuerzas en tu interior es algo que puedes hacer siempre que quieras. Medita, pasa tiempo a solas, mantente alejado de las bajas vibraciones. Consejo: Ante una duda o malentendido, te recomiendo seas prudente y permitas que la información que te falta se complete o aclare antes de reaccionar.