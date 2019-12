© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana es importante que tengas en cuenta que la mente puede ser tu mejor aliada pero en ocasiones también puede convertirse en tu peor enemiga. Según te veas a ti mismo, ésa será la imagen que estarás proyectando a los demás. Si te focalizas solamente en tus defectos proyectarás a la gente que te rodea una imagen de una persona insegura. Controla tus pensamientos y concéntrate más en tus virtudes y capacidades. En el ámbito económico y financiero tendrás esta semana sorpresas no muy gratas. Creías que tu negocio ocupaba el primer lugar en el mercado y que la competencia estaba muy por detrás de ti. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu competencia está mucho más fuerte de lo que creías y que en cualquier momento podrá superarte. Esto hecho, aunque en principio parezca negativo, a la larga terminará beneficiándote porque te dará la motivación que habías perdido y te obligará a salir del estado de letargo en el que estabas por creer que tus finanzas estaban completamente seguras. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer estarán poco propensos esta semana a aceptar la realidad. Has comenzado recientemente una relación y estás muy entusiasmado aunque sabes que es una relación que no tiene futuro debido a que se trata de una persona comprometida. Los astros te aconsejan que no alimentes tus esperanzas porque hay muy pocas probabilidades de que la persona que amas se mantenga a tu lado por mucho tiempo. Intenta no desmoralizarte porque muy pronto llegarán a tu vida nuevas oportunidades.