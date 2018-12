HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 9 al 15 de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: Bajo la influencia de la Luna Nueva en Sagitario, se amplían tus horizontes y las ganas de crecer en tu zona laboral. El 12, Mercurio ingresa a Sagitario ya en su fase directa, te nutre de apertura mental y buena disposición para reorganizarte y cerrar asuntos que no te conducen hacia donde deseas. Deberás ser cauto en la toma de decisiones y evaluar con detenimiento las propuestas que llegarán. Todo comienza a avanzar, retoma conversaciones pero no pierdas tiempo con personas que no merecen la pena, abre bien los ojos. Amor: Con Venus transitando tu zona de romance, placer y diversión, tienes el magnetismo ideal para atraer el amor y creatividad a tus días. En la intimidad, hay un subidón de intensidad y fuegos artificiales, da a conocer lo que necesitas y serás bien recibido por el otro. De lo contrario, cuídate de entrar en el drama, cultiva tu paciencia y enfócate en ir sin culpas a vivir encuentros con personas interesantes para ti. Salud: Tienes mucho ganado en reflexión e introspección, mantente alejado de aquello que te provoca malestar, pues puede llevarte a perder lo que vienes construyendo valientemente hasta hoy. Consejo: A partir de ahora, la energía comienza a mejorar, contribuye tú también haciendo tu parte, relájate, comparte con tus afectos cercanos, socializa y sonríe un poco más. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)