Vigencia: 1º al 7 de Marzo de 2020

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana surgirán algunos inconvenientes para las personas de este signo, no obstante dependerá de ustedes resolverlos fácilmente o complicarse la vida sin necesidad. Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y al no conseguirlos te angustias y te desesperas. No obstante, la vida tiene sus propios tiempos, conserva la calma porque tu espera será recompensada En el terreno del amor, el hombre de Capricornio estará embargado por sentimientos de tristeza y congoja durante toda la semana. Tienes problemas familiares y tu estado anímico está justificado, sin embargo tanta melancolía ha comenzado a afectar tu relación sentimental. Ya no hay alegría ni pasión entre tu pareja y tú. Si esta situación se mantiene la separación será inevitable, es por eso que debes intentar modificarla de alguna forma. Por su parte, la mujer de este signo tendrá una semana complicada. Diferentes circunstancias provocarán que tu pareja te haga reclamos debido a una posible infidelidad. Esto no es la primera vez que ocurre, tu comportamiento suele originar este tipo de situaciones. Los astros te aconsejan que reflexiones acerca de si quieres o no continuar con tu relación sentimental. Si descubres que sí deseas seguir adelante con tu pareja, deberás esforzarte seriamente por cambiar aquellos aspectos de tu personalidad que generan conflictos.