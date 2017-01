Concretarás la adquisición del inmueble anhelado. Los esfuerzos realizados a tal fin rendirán sus frutos. Para esto, será conveniente actuar en este lapso, sino corres el riesgo de una postergación incierta. Papeles relacionados con asuntos de dinero, préstamos que no se conceden rápidamente, son algunos de los efectos que podrían ocasionarse si no actúas con diligencia. Aprovecha los días favorables y tendrás suerte. Los días 3 y 4 con Luna en Tauro, son muy favorables tanto en lo afectivo como en la actividad, firmar contratos, comenzar, terminar o cambiar de lugar. En cuanto a los amores, se manifestará mayor comprensión en la pareja, no obstante, si tienes alguna conversación pendiente no la dilates más allá de esta semana, de lo contrario el diálogo podría ser tenso y la persona que deba escucharlo se mostrará terca o caprichosa para aceptar tu opinión.

TUS CARTAS TAROT: para que tus planes puedan ponerse en marcha, necesitarás la participación ejecutiva de alguien con mucho sentido de la responsabilidad.