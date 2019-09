Por Casandra ©

Vigencia: 1 al 7 de Septiembre de 2019

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana surgirán en la vida de Capricornio algunos inconvenientes. Será una semana agitado para las personas de este signo. Las dificultades no dejarán de cruzarse en tu camino. No podrás llegar a horario a tu trabajo porque habrá algún problema con el medio de transporte que utilizas. Si vas en auto, prepárate para una visita al mecánico. Desde hace un tiempo que te sientes incómodo y frustrado en tu lugar de trabajo y ese malestar se intensificará durante los próximos días. Los últimos meses has buscado desesperadamente otro empleo pero no apareció, te deprimiste y dejaste de buscar. Te resignaste pensando que por lo menos tenías trabajo, pero ese es un pensamiento conformista y mediocre que te ayudará a salir adelante. Sin embargo, esta semana los astros te impulsarán para que dejes la pasividad y salgas a buscar un trabajo en el que puedas sentirte realizado. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Será una semana de nuevos comienzos en el amor para la gente de Capricornio. Tus parejas más recientes han sido todo un fracaso y por eso estás convencido de que el amor no es algo para ti. Sin embargo, este fin de semana aparecerá esa persona que te llenará de ganas de volver a intentarlo y de apostarle nuevamente al amor. Tiendes a pensar demasiado las cosas, vive el momento sin pensar tanto en el futuro. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)