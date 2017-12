HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Diciembre de 2017

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Trabajo: El 9, Marte ingresa en Escorpio activando tu zona social y trabajo en equipo. Esta energía es muy dinámica y determinada, estarás enfocado en las relaciones sociales tanto personales como de trabajo. Son días excelentes para promocionar productos, hacer contactos importantes, conocer gente nueva y crecer en redes sociales. Del 12 al 22 estarás marcando otro tipo de estrategias a partir de esas comprensiones que ya van dejando más en claro ese asunto que no está muy visible ni es tan fácil de entender. Hay cosas que hoy te pesan y que ya les llegó su fecha de expiración. Amor: Vienes de un proceso delicado emocional con la pasada luna llena, algo que necesitas eliminar requiere una conversación y un perdón para sanar y limpiar heridas. Tu zona de finales está muy activa y eso puede dejarte ansioso, la energía de Marte te dará la fortaleza interior que necesitas para decir adiós a lo que toca antes de que se acabe el año. Salud: Descansen, reposen, mediten, depuren emocional y a nivel físico todo lo que les sea posible. Consejo: Integridad y autenticidad. Reflexiona sobre el poder interno que cedes al no saber regularte o al no reconocer que no tienes que demostrar nada a nadie más.